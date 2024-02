Il biancone salvato dall'Enpa tornerà a volare dopo mesi di cure

Salvataggio a lieto fine per i volontari di Enpa Genova. Un biancone recuperato in estate, alle prese con una brutta infezione e non più in grado di volare, è pronto a spiccare il volo dopo mesi di cure e un piccolo intervento.

"Finalmente possiamo finalmente annunciare che è completamente guarito - spiegano sui social da Enpa -. Adesso il biancone si trova in una voliera adibita per la riabilitazione. È decisamente in forma, mangia regolarmente e sta scalpitando per essere di nuovo libero. Dovrà attendere ancora pochi mesi e in primavera verrà rilasciato, in tempo per ricongiungersi con i suoi simili che sopraggiungeranno dall'Africa L'infezione all'ala ormai è solo un brutto ricordo, presto dominerà nuovamente il cielo come è giusto che sia. Serpenti, siete avvertiti".

