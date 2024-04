Bevono insieme, poi lui ritira al bancomat e lei lo rapina con il fidanzato

Lei lo aveva avvicinato parlando, in un bar, e i due avevano iniziato a bere insieme. Poi, dopo aver finito i contanti, il protagonista della vicenda era andato a prelevare al bancomat, accompagnato da lei che però gli ha prontamente sottratto i soldi. E quando lui ha cercato di farseli restituire, è arrivato il fidanzato di lei - prima nascosto dietro a un albero - che lo ha picchiato per poi scappare insieme alla compagna. E ai soldi.

Una scena da film, quella dello scorso 17 dicembre in via Buozzi: adesso, la polizia di Stato di Genova dopo una serie di indagini ha portato in carcere i responsabili della rapina, una coppia formata da una 39enne e un 40enne, applicando la misura cautelare emessa dal Gip del tribunale di Genova, su richiesta della Procura della Repubblica.

I due rapinatori erano riusciti a scappare facendo perdere le proprie tracce ma i poliziotti del commissariato Prè, dopo le indagini, li hanno individuati, arrestati e portati rispettivamente nel carcere di Marassi e in quello di Pontedecimo.