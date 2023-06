Bar della Berio, il ritorno di Paolo Vanni: "Nostalgia canaglia per il vecchio con i baffi"

Il ritorno del vecchio con i baffi. Non è il titolo di un film degli anni '80, ma è la novità che da qualche settimana coinvolge il bar della biblioteca Berio nel centro di Genova. Dopo tante vicissitudini è infatti tornato il BerioCafè nella sua versione 'originale', con Paolo Vanni alla guida, per riprendere una storia lunga 12 anni che si era interrotta nel luglio 2017. Un locale che, abbinando progetti sociali e ricreativi alla ristorazione, era diventato un vero e proprio punto di riferimento per i giovani studenti, tanto da scatenare una vera e propria mobilitazione in occasione del cambio di gestione. Una vicenda che era poi diventata anche giudiziaria e che era terminata con una sentenza del consiglio di Stato di fine 2018 che, di fatto, aveva stabilito il rientro di Berio Ristorazione srl-BerioCafè (la società di Vanni) nei locali. Rientro avvenuto però solo a giugno 2020, dopo circa un anno di dialoghi con il Comune e al termine dei lavori per la messa a norma dei locali. Il proseguo della storia è condizionato dall'emergenza covid, con aperture e chiusure tra 2020 e 2021 e infine una riapertura in pianta stabile, ma senza Paolo Vanni, andato in pensione nel 2019 dopo aver nominato un procuratore speciale per la riorganizzazione e la gestione del bar della biblioteca.

"Nostaglia canaglia", il ritorno di Paolo Vanni al Berio Cafè

A distanza di qualche anno, però, la nostalgia bussa alla porta dell'istrionico Vanni: "Mi mancava il rapporto quotidiano con i giovani - racconta a Genova Today mentre si destreggia tra i tavolini offrendo nespole agli studenti - e dopo aver raggiunto i 70 anni ho deciso di tornare dietro al bancone, con la voglia di ricreare qualcosa di nuovo in un posto che sento 'mio'. Nel lontano 2005 questo luogo era praticamente abbandonato, quasi un'offesa per la città in una zona così importante. Il bar della biblioteca arrivava da tre gestioni fallimentari e, tra idee e iniziative, l'abbiamo trasformato in un vero e proprio punto di riferimento, sia sociale che culturale".

Iniziative e provocazioni: "Vendevamo 4mila preservativi ogni anno"

Un locale all'avanguardia tra piccole e grandi iniziative che hanno anticipato molte delle trasformazioni, anche sociali, degli ultimi 20 anni. Il Berio Cafè cominciò a vendere preservativi al bancone del bar e le polemiche non mancarono: "Ne vendevamo 4mila confezioni all'anno - ricorda con un sorriso Vanni - e non eravamo ovviamente una farmacia". E poi le serate ad anticipare i primi gay pride genovesi, meeting, convegni, la bacheca anarchica sul frigo, i tavolini all'aperto e tanti giovani, osservati sempre con un pizzico di curiosità: "Dal 2005 a oggi il mondo è ovviamente cambiato - sospira - oggi il pubblico giovanile è forse più indifferente, alcuni sembrano 'caduti sulla Terra' quasi per caso. La mia scommessa, la nostra scommessa come BerioCafè, è sempre stata quella di stimolare i ragazzi che frequentano la biblioteca. C'è chi viene per studiare, chi per 'rimorchiare', chi per far finta di fare entrambe le cose. Creare un rapporto umano e stimolare dibattiti su temi grandi e piccoli è sempre stato uno dei nostri obiettivi, ci riproveremo anche in questa nuova avventura, per ora stiamo ancora riorganizzando l'offerta, cercando di adeguarla anche alle esigenze dei giovani clienti. Un esempio che può sembrare banale, ma non lo è. Molti ci hanno chiesto i vasetti di jogurt, noi li abbiamo accontentati mettendo in vendita un prodotto che normalmente non si trova nei bar".

"Si pos, no contanti, il nostro nuovo motto per sfatare alcuni miti"

Un cartello, nei pressi della cassa, attira l'attenzione, sopra si legge 'Sì pos, no contanti': "Qui tutti possono pagare con la carta anche solo un caffè - spiega - la media delle transazioni è intorno ai due euro e, sfatiamo un mito, con il contratto che abbiamo stipulato non paghiamo nessuna commissione sui pagamenti fino a 5 euro. Francamente non capisco alcune polemiche che sono state alimentate in questi anni. Tra l'altro abbiamo dati in controtendenza rispetto alla media del settore: circa un terzo dei pagamenti totali sono effettuati proprio con il pos. Rispetto al primo periodo del Berio Cafè anche questo è stato un grosso cambiamento. Inoltre ci sono comunità di stranieri che proprio qui si ritrovano, in primis spagnoli, ma anche ragazzi dell'est e molti iraniani che studiano medicina. Per loro è normale pagare qualsiasi cosa con il bancomat, gli italiani invece stanno imparando in questi anni". Tra le novità anche il caffé a un euro: "In centro credo di essere l'unico, tra l'altro abbiamo il caffè di Pasqualini, un'azienda genovese". Rispetto al primo Berio Café sono cambiati i colori, in passato giallo e blu dominavano la scena, oggi è tutto virato sul grigio: "Un'eredità un po' triste della gestione che era subentrata alla mia nel 2017 - sottolinea Vanni - ma siamo pronti a studiare soluzione diverse, abbiamo solo bisogno di tempo". La concessione andrà avanti fino al 2026, ma potrebbe essere prolungata a causa delle ripetute chiusure nel periodo del covid.

Chi è Paolo Vanni

Paolo Vanni è nato il 30 marzo 1953 e si è laureato in scienze politiche a 24 anni: "Il mio primo lavoro? L'insegnante supplente di tecnica turistica e tecnica alberghiera al Firpo in via San Vincenzo - racconta - in quegli anni bastava fare domanda e si veniva presi, non esisteva una laurea specifica per quelle materie". Nel 1978 la prima svolta di una lunga carriera: "Su un giornale trovai un annuncio di ricerca di un addetto alla selezione del personale per un'azienda metalmeccanica. Al colloquio mi stupiscono con una frase: 'lei non ci acchiappa niente con il personale, ma è un grande uomo di marketing'. Non sapevo nemmeno cosa fosse il marketing, ma venni assunto alla Piaggio Vespa dove rimasi fino al 1991 come direttore marketing e comunicazione del gruppo Piaggio, Gilera e Bianchi. L'azienda chiuse a Genova nel 1988 e passai gli ultimi tre anni a Pontedera, poi mi licenziarono. Passai per un breve periodo alla Benetton a Montebelluna, ma veniva richiesta la residenza a Treviso e lo spostamento della famiglia, decisi quindi di tornare a Genova per aprire una mia agenzia di marketing e comunicazione, la Nuova Sep, collaborando con tante grandi aziende, soprattutto liguri". E come si arriva dietro al bancone di un bar? "Nel 2005 collaborai al lancio della biblioteca Berio dopo lo spostamento da Largo Pertini e mi chiesero se conoscessi qualcuno per rilanciare il bar, che arrivava da gestioni fallimentari. La follia è sempre stata nelle mie corde, e così decisi di reinventarmi come barista, ed eccoci qua ancora oggi".

Vanni candidato: "Presa in giro che creò confusione, anche mia madre sbagliò partito"

Qualcuno potrebbe ricordare anche Paolo Vanni candidato alle elezioni, ancora una volta una provocazione, con maxi manifesti che facevano il verso a Silvio Berlusconi e la promessa di un milione di posti di lavoro: "Presi solo 87 voti - ride - si creò una grande confusione, alcuni pensavano fossi candidato sindaco, altri che fossi all'interno della lista di Forza Italia. In realtà ero candidato come consigliere, da indipendente, nella lista dei socialisti uniti, il primo tentativo di unione di rosa e garofano dopo la diaspora. Persino mia madre fece confusione e sbagliò indicando il mio nome nella lista di Forza Italia. Non poteva andare peggio, ma tutto nacque per divertimento, e quello sicuramente non mancò".