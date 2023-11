Biblioteca Berio chiusa per revisione inventariale, ma il bar resterà aperto

La Biblioteca Berio, in va del Seminario 16, è momentaneamente chiusa per la revisione inventariale fino a sabato 2 dicembre 2023 e riaprirà con regolarità lunedì 4 dicembre. Sarà invece aperta fino al 1 dicembre, con orario serale dalle ore 19 alle 23, la sala Lignea. E sarà comunque possibile leggere, studiare o lavorare al bar BerioCafe, aperto dal lunedì al sabato dalle 8 alle 19.

Le iniziative culturali programmate alla Berio non subiranno variazioni e si svolgeranno regolarmente in sala Chierici. Per la restituzione dei libri è stato allestito un contenitore nel tunnel di accesso, dove è possibile lasciare i prestiti. In caso di necessità, in questi giorni sarà comunque possibile gestire i propri prestiti e consultare libri di ogni tipo grazie ai sistemi di catalogo online e di e-library.

Il catalogo online comprende opere a stampa (libri, monografie, periodici), manoscritti, e-books, risorse elettroniche, video, musica e grafica possedute dalle biblioteche del Comune di Genova e di altre biblioteche sul territorio. L’utente iscritto al Servizio prestito può rinnovare i prestiti in corso prima della scadenza, prenotare fino a due opere in prestito ad un altro utente, verificare i prestiti e le prenotazioni in corso sulla propria tessera. Si può fare da una qualsiasi postazione internet o da casa, collegandosi al catalogo bi.G.met - Biblioteche Genova Metropolitana

E-library è invece il servizio on-line di consultazione e prestito gratuito di risorse digitali. Tramite la piattaforma ReteINDACO è possibile scaricare o leggere in streaming e-book, ascoltare musica e audiolibri, guardare film e video, seguire corsi e-learning e lezioni di lingue, accedere a migliaia di articoli di giornali e riviste nonché a numerose banche dati.

Le risorse, in continua crescita, sono opportunamente selezionate e catalogate, integrano il patrimonio librario e documentale disponibile presso le biblioteche del Comune di Genova, costituiscono una grande e organizzata “biblioteca digitale”, con caratteristiche “social” dove è possibile commentare, condividere, inserire recensioni.