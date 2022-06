Morto l'ex sindaco Beppe Pericu: fissata la data del funerale, oggi la camera ardente

Il funerale dell'ex sindaco di Genova Giuseppe (conosciuto da tutti come Beppe) Pericu, mancato ieri, lunedì 13 giugno, si terrà mercoledì 15 giugno alle ore 10 nella chiesa di Sant'Antonio di Boccadasse. La camera ardente, per permettere a tutti i cittadini di salutare il loro ex primo cittadino, è allestita oggi, martedì 14 giugno presso l'ufficio di rappresentanza del sindaco a Palazzo Tursi. L'orario è dalle 14 alle 22.

I famigliari hanno voluto ringraziare per le cure il professor Henriquet dell'associazione Gigi Ghirotti, i medici del San Martino, la Croce Rossa e tutti coloro che lo hanno assistito a casa e in ospedale.

Pericu, morto all'età di 84 anni dopo aver combattuto contro una malattia, era considerato uno dei primi cittadini più amati e stimati della città da tutte le forze politiche. Fu alla guida di Tursi per dieci anni: nel 1997 venne eletto al secondo turno con il 51,5% dei voti, mentre nel 2002 venne rieletto al primo turno - senza ballottaggio - con il 60,3% dei voti.