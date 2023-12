Genoa in lutto: addio a Beppe, storico tifoso con frac e megafono

Genoa in lutto per la morte di Giuseppe Spinella, conosciuto da tutti come 'Beppe'. Aveva 79 anni.

Storico tifoso del Grifone, seguiva le partite vestito con un frac rossoblù, un cappello e un megafono in mano, spesso spargeva il sale in campo come rito scaramantico.La leggenda narra che avesse ritrovato la voce grazie a un goal del Grifone nonostante un problema alle corde vocali.

Negli anni '70 e '80 era diventato un vero e proprio personaggio allo Stadio Luigi Ferraris con le sue performance e il suo look inconfondibile. A rendere nota la notizia della sua scomparsa è stato il Genoa Club Arquata Scrivia, migliaia di messaggi di cordoglio di tifosi di tutte le età hanno invaso i social nelle ultime ore, in tanti hanno condiviso ricordi legati al passato e salutato un grande cuore rossoblù volato nel 'terzo anello'.