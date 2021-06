Tombino scagliato contro distributore automatico, polizia sul posto

È in via Bensa, fra piazza della Nunziata e largo della Zecca. Pare non sia stato asportato nulla

Intorno alle 7 di martedì 8 giugno 2021 una volante della polizia è intervenuta in via Bensa, fra piazza della Nunziata e largo della Zecca, per una 'spaccata' ai danni di un distributore automatico di cibi e bevande, contro il quale è stato scagliato un tombino.

Non si può parlare di furto in quanto secondo il gestore dell'esercizio, lo stesso che ha richiesto l'intervento, non è stato asportato niente. Possibile dunque si sia trattato di un gesto, messo in atto da parte di qualcuno, che ha esagerato nella prima notte in zona bianca.

In zona Caricamento è stato denunciato un giovane, che ha lanciato una bottiglia contro la polizia, senza colpire nessuno.