Nodo di san Benigno, chiusa la "Rampa Cantore", per tre serate

La "Rampa Cantore" chiude per due ore nelle sere di giovedì 10, venerdì 11 e lunedì 14 dicembre tra le 21.30 e le 23.30.

Il tratto di strada che consente ai veicoli di accedere alla strada Sopraelevata Aldo Moro sarà chiusa al transito veicolare per lavori di fresatura nell'ambito del progetto di riqualificazione del Nodo di San Benigno.

Il percorso alternativo per imboccare la Sopraelevata è utilizzare la rampa situata all'altezza della rotatoria via Cantore - via di Francia.