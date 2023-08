Incidente sul lavoro, 45enne rischia di cadere da venti metri, salvata dalle corde

Incidente sul lavoro nella mattinata del 1 agosto nel cantiere del nodo di San Benigno.

Una 43enne che stava lavorando sul cestello di una piattaforma nella zona di via Carpaneto, per cause in via di accertamento, ha rischiato di essere sbalzata fuori e di fare un volo di 20 metri. È stata salvata dalle corde che hanno funzionato ed evitato che la donna potesse ferirsi gravemente.

L’impatto l’ha comunque ferita a una gamba ed è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco per riportarla in una zona sicura usando un’altra piattaforma di un mezzo Vernazza. Una volta raggiunta e messa in sicurezza, la lavoratrice è stata affidata alle cure dei militi dell’ambulanza della Croce Verde genovese, che l’hanno portata in codice giallo all’ospedale Galliera.

Presente sul posto anche personale della Asl per le verifiche del caso.