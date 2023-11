Scoppia incendio in cucina, salvi gli inquilini

Le fiamme sono partite dalla cucina, le cause ancora da accertare.

Fatto sta che gli inquilini di una palazzina in via Baden Powell sono dovuti scappare di casa per non rimanere intossicati. Nel frattempo due squadre dei vigili del fuoco hanno raggiunto l'appartamento sul Belvedere di Sampierdarena e hanno attaccato l'incendio.

I pompieri sono riusciti a domare il rogo nella stanza e a contenere così i danni.