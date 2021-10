Spaccia h24 nel suo appartamento: 30enne arrestato

La polizia ha arrestato in flagranza di reato un 30enne marocchino per per possesso e spaccio di droga.

A seguito della segnalazione di un'attività di spaccio in un appartamento a Begato, i poliziotti del Commissariato Prè si sono appostati in via P.N. Cambiaso.

Dopo aver fermato un cliente che ha confessato di trovarsi lì per acquistare una dose di cocaina, gli agenti hanno perquisito l’appartamento.

In diversi contenitori dislocati in vari punti della casa sono stati rinvenuti e sequestrati 25,67 grammi di cocaina e 12,82 grammi di cannabis già suddivisa in dosi pronte per essere vendute.

Oltre allo stupefacente, nascosti in vari portafogli nei cassetti sono stati trovati 7.385€, un bilancino di precisione nascosto nella cappa della cucina, diversi in monili in metallo giallo e tre cellulari.