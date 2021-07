Gattino finisce in un'intercapedine, salvato dai vigili del fuoco

Il piccolo è stato preso in affido dalla donna che ha telefonato ai vigili del fuoco. È successo a Begato

Tenero salvataggio di un gattino domenica 14 luglio per i vigili del fuoco. Il piccolo era caduto in una intercapedine di un palazzo a Begato e non riusciva più ad uscirne.

I miagolii hanno attirato l'attenzione di una passante, che ha allertato i vigili del Fuoco. Questi, giunti sul posto, sono riusciti a calarsi e trarre in salvo il cucciolo.

Non essendo presente nella zona una gatta, che potesse essere la madre, il gattino è stato poi preso in affido dalla donna che ha telefonato ai vigili del fuoco.