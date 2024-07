Lite tra vicini sfocia nella violenza: coltellata di striscio e poliziotti aggrediti

Un uomo di 40 anni è stato arrestato dalla polizia in via Pierino Negrotto Cambiaso, in Valpolcevera, intorno alle ore 18:30 di martedì 9 luglio 2024.

Gli agenti delle volanti sono intervenuti in seguito alla chiamata di un cittadino che, nel primo pomeriggio, aveva litigato con un vicino. Una situazione degenerata nella violenza. L'uomo, infatti, ha raccontato di essere stato colpito di striscio con un coltello, e poi minacciato. È stato portato in codice verde in ospedale.

Il 40enne, all’arrivo dei poliziotti, si è dimostrato poco collaborativo e non disposto ad ascoltarli mentre cercavano di tranquillizzarlo. A seguito del successivo controllo per accertarsi che l’uomo non nascondesse addosso armi, quest’ultimo ha iniziato a inveire violentemente contro gli operatori, minacciandoli, dimenandosi e scalciando per poi aggredire uno di loro prendendolo per il collo e costringendoli a ritenere necessario estrarre il taser, che pur non essendo stata utilizzato, lo ha reso collaborativo. L’uomo è stato portato in questura e sarà processato per direttissima.

