Lite degenera, anziano aggredito con una mazza

Una lite per futili motivi si è conclusa con un anziano portato in ospedale in codice giallo. È successo intorno alle 15.30 di venerdì 1 settembre 2023 in via Maritano a Begato.

Ad avere la peggio è stato un settantenne. L'uomo, dopo aver ripreso alcuni ragazzini in strada, è stato preso di mira da un giovane, affacciato a una finestra. Questi, dopo alcuni scambi di battute, è sceso in strada armato di mazza da baseball e ha colpito il rivale.

Sul posto sono intervenute un'ambulanza della Croce Bianca di Bolzaneto e la polizia di Stato. Mentre il ferito veniva portato al San Martino, gli agenti si sono occupati di cercare di ricostruire la vicenda. L'aggressore rischia una denuncia.