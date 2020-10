Aspetta che la vicina torni a casa e la prende a schiaffi

Ha atteso che la sua vicina di casa rientrasse per aggredirla, sia verbalmente che fisicamente, tirandole i capelli e schiaffeggiandola. È successo intorno alle 18 di martedì 6 ottobre 2020 a Begato.

L'aggressione sarebbe scaturita da un presunto debito per i danni causati da una perdita idrica. La donna, non contenta, ha aperto la borsetta della vittima, ha preso 30 euro dal portafogli ed è rientrata in casa, proferendo minacce di morte al suo indirizzo.

Sul posto sono intervenuti i poliziotti delle volanti, che hanno denunciato la 53enne genovese per minacce gravi e rapina.