Begato, a dicembre il via ai lavori negli alloggi dell'ex diga bianca

Partiranno a inizio dicembre (e non a ottobre come annunciato in precedenza) i lavori di recupero e riqualificazione energetica degli alloggi di via Cechov 11, che facevano parte dell'ex diga Bianca di Begato, demolita in larga parte. I lavori saranno eseguiti dalla ditta Cema Costruzioni Edili Marittime Autostradali di Chiavari, aggiudicataria del bando scaduto l'8 agosto scorso.

L'intervento prevede che i 37 alloggi rimasti vengano trasformati in 55 alloggi ad alta efficienza energetica, con un intervento del valore complessivo di 4 milioni e 270mila euro, suddiviso in due lotti. La durata prevista dei lavori è di due anni.

La riqualificazione del quartiere Diamante prevede tra le altre cose la costruzione di tre nuove palazzine ad alta efficienza energetica, per un totale di 60 nuovi appartamenti con una superficie media di 60 metri quadri: 20 di questi saranno di edilizia residenziale sociale e 40 di edilizia residenziale pubblica.

Il 6 ottobre scorso era stata inoltre pubblicata la gara finanziata con 15 milioni di euro stanziati da Regione Liguria tramite il Programma innovativo nazionale sulla qualità dell'abitare (Pinqua). Il 10 novembre sono state aperte le buste. Cinque le offerte pervenute.

Al momento è in corso la valutazione della componente tecnica delle offerte da parte della commissione giudicatrice nominata dalla stazione appaltante di Arte Genova. Nel corso del mese di dicembre verrà individuato l'aggiudicatario per l'affidamento della progettazione esecutiva e la realizzazione dell'intervento.

Verrà inoltre ristrutturata la casetta ambientale, luogo di aggregazione sociale, e creati nuovi percorsi nel verde. È prevista la realizzazione di un'area di sosta panoramica, un teatro all'aperto sul basamento della vecchia 'diga rossa', una nuova casa della Cultura, un centro per le associazioni del quartiere e infine una piazza e una nuova stazione dei carabinieri.

"L'obiettivo concreto è quello di terminare questi due maxi interventi entro fine 2025 per avere così, finalmente, un nuovo Begato, moderno, sicuro e senza isolamento sociale", afferma l'assessore regionale all'Urbanistica Marco Scajola.