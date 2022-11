Lavori alla rete idrica a Begato, alcune vie senz'acqua

Interruzione idrica programmata a Begato con diverse vie coinvolte nella giornata di martedì 15 novembre 2022, tra le ore 8:30 e le ore 17. Iren ha comunicato che si travva di lavori di distrettualizzazione della rete idrica.

Niente acqua, quindi, nelle seguenti vie della zona.

ViaTorbella (Begato)

Via Begato

Largo Monsignor Luciano Parodi

Piazza Giovanni Mantero

Via alla Chiesa di Begato

Via P. N. Cambiaso (dal civ.66 al 253)

Via alla Costa di Begato

Via alla Costa di Teglia (dal civ. 15A al 56)

Via Superiore Begato

Via Superiore Geminiano

Via alla Chiesa di Geminiano

Salita Brasile

Via del Brasile (fino al 71)

Via San Lorenzo di Casanova (dal 33 al 58)

"In caso di avverse condizioni meteo o per cause di forza maggiore - spiega Iren - i lavori potranno essere posticipati al giorno lavorativo seguente. Alla riapertura potrebbero verificarsi locali fenomeni di intorbidimento dell’acqua, che si risolveranno comunque in breve tempo".