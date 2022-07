Incendio in via Maritano, strada chiusa e poi riaperta a senso unico alternato

Un incendio si è sviluppato in via Maritano nel quartiere di Begato.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Bolzaneto e una squadra dalla sede centrale con autobotte.

Al momento non sono note le cause del rogo ma la polizia locale per sicurezza e per consentire le operazioni di soccorso ha chiuso la strada al traffico.

La strada alle 18.30 di venerdì 8 luglio è stata riaperta a senso unico alternato.