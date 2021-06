Paura a Begato, brucia una baracca nel bosco

Sul posto due squadre dei vigili del fuoco e i carabinieri per stabilire la presenza o meno di persone all'interno

/ Via Virgilio Brocchi

L'incendio di una baracca nel bosco ha mandato in allarme gli abitanti di Begato che, martedì sera, hanno tempestato di chiamate la centrale dei vigili del fuoco di Genova.

Da via Albertazzi e da Bolzaneto sono partite le squadre, tuttora impegnate nello spegnimento del rogo in salita Acquamarsa, vicino a via Brocchi.

Sul posto anche i carabinieri per stabilire la presenza o meno di persone all'interno della costruzione in fiamme.