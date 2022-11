Begato, il Municipio punta a estendere la riqualificazione anche ad altre aree del quartiere

Il Consiglio municipale V della Valpolcevera ha approvato all'unanimità la mozione presentata dalla Lega per la riqualificazione di Begato prevista attraverso il progetto 'Restart Begato'.

"Siamo molto soddisfatti - dichiara in una nota Luciana Macera, capogruppo Lega in Municipio V Valpolcevera -. Il quartiere Diamante, che ha visto la demolizione delle Dighe, si prepara infatti all'avvio della fase 3 del progetto di rigenerazione, ma in altre aree di Begato sono presenti diversi condomini che si trovano in condizioni fatiscenti, senza illuminazione con ascensori non funzionanti e strutture che versano in evidente stato di degrado".

"Il Municipio - conclude Macera - organizzerà a breve una o più commissioni sul tema, coinvolgendo la cittadinanza, i comitati di quartiere e i tecnici del Comune per avviare un percorso, che porti a riqualificare anche queste altre aree del quartiere, proseguendo l'iter iniziato con l'abbattimento della Diga".