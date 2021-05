Da Parigi a Begato, gli studenti dell'università studiano la demolizione della Diga

In parte architetti, in parte geografi e scienziati politici, si recheranno venerdì alle 10 nel quartiere di Begato: studiano i programmi di rigenerazione urbana della città

Venerdì 30 maggio 2021 trenta studenti del master avanzato in Urbanistica dell’Istituto di Studi Politici di Parigi (Science Po) saranno a Genova, accompagnati dal direttore dell’Istituto Marco Cremaschi a studiare i programmi di rigenerazione urbana della città, con particolare riferimento all’operazione di Begato.

Gli studenti in parte architetti, in parte geografi e scienziati politici, si recheranno alle 10 nel quartiere di Begato per un sopralluogo insieme all’assessore regionale all’Urbanistica a cui prenderà parte anche l’amministratore unico di arte Genova Girolamo Cotena. Dopo una breve illustrazione dell’operazione presso il Paladiamante studenti e professori effettueranno una visita guidata al cantiere.

Nel pomeriggio è invece prevista una conferenza stampa con il presidente di Regione Liguria Giovanni Toti, l’assessore all’Urbanistica Marco Scajola e il professore del corso Marco Cremaschi in cui verrà illustrato un documento relativo all’intero progetto di rinascita di Begato in cui si farà il punto anche sui lavori in corso.