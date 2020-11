Begato, sorpresi all’interno della Diga in demolizione minacciano gli operai con coltelli

Nella mattinata di martedì 24 novembre 2020 tre operai al lavoro all'interno della Diga di Begato hanno sorpreso in un appartamento in

via di demolizione tre giovani di età compresa tra i 17 e i 19 anni, tutti di origine tunisina.

Il capo cantiere li ha invitati ad allontanarsi ma i tre si sono rifiutati mostrando alcuni coltelli con fare minaccioso.

Gli operai hanno quindi chiamato la Polizia che è intervenuta in via Maritano intorno alle ore 11 trovando i tre giovani ancora all'interno dell'appartamento. Sono così scattate le denunce per minacce ed invasione di terreni o edifici.