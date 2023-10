Un'altra casa popolare occupata: all'interno droga e un coltello

Nuovo intervento dei carabinieri a Begato per una casa popolare occupata in via Cechov. Questa volta sono stati sorpresi due 20enni stranieri, con precedenti, all'interno di un alloggio di Arte.

Uno dei due, nato in Tunisia, è stato denunciato per spaccio e porto di oggetti atti a offendere in quanto è stato trovato in possesso di dosi di cocaina, hashish e un coltello. L’altro ragazzo, nato invece in Algeria, è stato denunciato per ricettazione essendo stato trovato in possesso di un telefono cellulare rubato. Inevitabile per entrambi anche la denuncia per l'occupazione abusiva.

Nell'ultimo mese sono stati tre gli interventi nella zona per case occupate, qualche giorno fa in via Maritano i carabinieri avevano trovato anche dei proiettili all'interno di un alloggio occupato in maniera abusiva in via Maritano. A inizio mese erano stati invece denunciati due stranieri che avevano anche manomesso un contatore, sempre in via Cechov. Un fenomeno che prosegue da anni.