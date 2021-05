Paura a Begato, cadono calcinacci dal viadotto di via Linneo

Preoccupazione nel quartiere di Begato per alcuni calcinacci e pezzi di cemento caduti dal viadotto di via Linneo sulla strada sottostante, via Albinoni, strada che conduce alla chiesa, all'area cani e al campo sportivo "Dario De Martini", anche noto come "Cige".

Dal viadotto, che era recentemente stato interessato da alcuni lavori per la sostituzione dei giunti, si sono staccati dei pezzi di cemento intorno alle 10:30 di giovedì 13 maggio, Mirko Carissimo, consigliere municipale della Vapolcevera, ha spiegato: «Il viadotto, che attraverso una segnalazione e un documento in Municipio avevo segnalato per la preoccupante corrosione dei giunti ha subito la sostituzione degli stessi e i lavori sono durati circa due settimane. Alcuni pezzi di cemento sono sono caduti nella via sottostante, per fortuna non ci sono stati feriti e danni».

Immediata la segnalazione alla Polizia Locale che è intervenuta ed è ancora sul posto intorno alle 11:30 di giovedì 13 maggio in attesa degli esperti del Comune che verifichino dal punto di vista tecnico la situazione del ponte.