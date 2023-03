Brutale aggressione mentre porta a spasso i cani

Aggredito per strada mentre è a portare fuori i suoi due cani. È successo intorno alle 20.30 di venerdì 3 marzo 2023 in via Maritano a Begato. Vittima un uomo di 52 anni, che è stato portato in ospedale per le cure del caso.

Sul posto, oltre a un'ambulanza della Croce Rosa Rivarolese, sono intervenuti i carabinieri, ma nel frattempo l'aggressore si è dileguato. Il ferito invece è stato portato in codice giallo al pronto soccorso dell'ospedale Villa Scassi, ma le sue condizioni si sono poi rivelate più gravi, è passato in codice rosso ed è stato operato.

L'aggressore avrebbe tirato alcuni pezzi di ferro, rimediati in un cantiere, addosso alla vittima e poi gli avrebbe spezzato l'osso della gamba destra, tanto che gli è uscito fuori. Pare che tra i due ci fossero dissapori e continui litigi da più di un anno a causa del cani che sporcano.

Il giovane verrà denunciato. Anche la sua ragazza ha inveito verbalmente contro l'uomo di 52 anni ferito a terra, ma per lei non scatterà alcun provvedimento, a meno che l'uomo non decida di querelarla.