Scoperto b&b dello spaccio: crack ed eroina in stanza

Un b&b abusivo utilizzato come ritrovo di spacciatori proprio nel cuore del centro storico, in piazza Campetto. È quanto scoperto dal personale del Gocs - Ncs - Utc - (Gruppo operativo contrasto stupefacenti - Unità territoriale centro del nucleo centro storico), che ieri pomeriggio ha arrestato due uomini per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

All’arresto si è arrivati dopo una fase di indagini durante la quale è stata predisposta un’attività di osservazione continua che ha portato, attraverso l'osservazione degli ingressi e delle uscite, di accertarsi delle abitudini dei vari soggetti. Ieri è arrivato il blitz all’interno dell’appartamento ed è così che gli agenti hanno scoperto che si trattava di un B&B abusivo.

Durante la perquisizione sono state rinvenute, nella stanza del primo arrestato, 13 dosi di eroina dal peso di quasi 12 grammi e 120 grammi, confezionate e pronte alla vendita; all’interno della stanza del secondo uomo, invece, sei dosi di crack dal peso di quasi 3 grammi, anche queste pronte per la vendita.

Il secondo uomo era già stato arrestato dal personale del Gocs i primi del mese e sottoposto a obbligo di firma.

Durante l’operazione è stato possibile identificare anche numerosi soggetti presenti all’interno del B&B abusivo.

Gli arresti sono in attesa di convalida e il processo per direttissima si terrà lunedì.