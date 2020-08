Lavori alla rete idrica tra Bavari e San Desiderio, possibili disagi

Lavori di manutenzione alla rete di distribuzione idrica tra San Desiderio e Bavari. Martedì 1 settembre 2020 tra le ore 8.30 e le 17.00 potrebbero esserci disservizi con la mancanza di acqua in alcune vie della zona: via Casabona, via Francesco Mignone, via vecchia al Poggio di Bavari e passo del Gnacco.

Si potranno inoltre verificare abbassamenti di pressione (non sempre percepibili) nelle seguenti vie:

via Stallo di Bavari

via Domenico Induno

via Oroboni

via Villa

via Sella di Bavari

passo Marga

via alla chiesa di San Giorgio di Bavari

via Montelungo

via Superiore Rosata

via Campopiano di Serino

via Poggione

via Livello

piazza San Giorgio di Bavari

via Alla torre di Bavari

via Bolano

via delle Comunaglie

via Passo della Turca

piazzale Mons. Giovanni Delle Piane

via Caderossi

via sotto Rocca

via Lastrico di Rega

via Ca del Bianco

via Bavarelli

via Madonnetta di Bavari

salita piane di Bavari

In caso di avverse condizioni meteo o per cause di forza maggiore i lavori potranno essere posticipati al giorno lavorativo seguente.