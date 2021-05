/ Via alla Chiesa di San Giorgio di Bavari

Ostacolano i soccorsi alla vittima di un'aggressione, poi insultano i carabinieri

Un arresto e una denuncia: intervento dei militari in via alla Chiesa di San Giorgio di Bavari per coadiuvare i militi del 118 impegnati nel soccorso di una persona, i due hanno cercato di impedire le medicazioni