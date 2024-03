Batterio "mangiacarne", Bassetti: "In Liguria 57 casi negli ultimi 15 mesi"

Si parla molto del "batterio mangiacarne" che sta allarmando il Giappone, ma di cosa si tratta esattamente, e quanti casi sono stati riscontrati in Liguria?

A fare chiarezza è Matteo Bassetti, direttore della Clinica di malattie infettive dell'ospedale San Martino di Genova: "Non è altro che lo streptococco pyogenes, quello che provoca mal di gola nei bambini e scarlattina - spiega il medico a "Chesarà" su Rai Tre -. In alcuni casi, a causa di una variante, può dar luogo a uno shock tossico che può provocare cancrena e colpire anche diversi organi. In Giappone c'è una situazione di attenzione, mentre in Liguria abbiamo avuto 57 casi negli ultimi 15 mesi. C'è anche da noi e in molti altri Paesi, non facciamo allarmismo ma attrezziamoci: grazie ad antibiotici e interventi precoci si può ridurre molto la mortalità".