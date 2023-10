Bassetti denuncia: "Nuova truffa su un farmaco per curare il diabete"

Matteo Bassetti, direttore della clinica di malattie infettive dell'ospedale San Martino di Genova, ha denunciato una nuova truffa ai suoi danni. Già in passato aveva segnalato la presenza in rete di annunci dedicati a creme 'miracolose', vendute utilizzando il suo volto. La storia era sbarcata anche su Striscia La Notizia.

Questa volta la notorietà e la professionalità dell'infettivologo genovese è stata utilizzata per propagandare un farmaco che cura il diabete.

"L’ultima truffa ai miei danni e ai danni dei cittadini - scrive Bassetti sui social - è quella del farmaco per curare il diabete chiamato Diaxil. Attraverso account falsi, video con la mia voce artefatta e altri strumenti truffaldini rubano soldi alla gente facendogli credere che io uso questo farmaco e che sono un esperto di diabete. Mi raccomando non abboccate a questa ennesima truffa, che ho già segnalato e denunciato agli organi competenti. Altri pinocchi in camice - riferendosi al titolo del libro che ha da poco pubblicato - e altri che scherzano sulla salute della gente".