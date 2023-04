"Un rinc… con problemi di demenza senile", Bassetti dovrà risarcire per seimila euro gli eredi di Montagnier

Bassetti dovrà risarcire gli eredi di Montagnier. E' stato condannato a pagare seimila euro per delle frasi pronunciate durante un evento pubblico a Sutri, nel viterbese, davanti al sindaco Vittorio Sgarbi.

I fatti risalgono all’agosto 2021, quando si stava infiammando il dibattito durante la pandemia sull’utilità dei vaccini anti covid tra scienziati e no vax. Nel corso del suo intervento, Bassetti aveva definito Luc Montagner "un rinc...con problemi di demenza senile", in riferimento alle sue posizione negazioniste.

Per il giudice del tribunale civile di Genova le frasi pronunciate dal Bassetti sono state "offensive e lesive dell’onore e della reputazione del ricorrente, in quanto dirette a screditarne il valore come persona. Nel caso concreto, le frasi del prof. Bassetti - ha aggiunto il giudice - avendo indiscutibilmente quale destinatario il professore Montagner secondo quanto si evince dal contenuto complessivo del discorso, erano volte a offendere personalmente il ricorrente, denigrandolo non per le teorie sostenute in relazione ai vaccini, bensì per la sua condizione umana di anziano".

Ride bene chi ride ultimo, ha commentato il virologo su Facebook ricordando le indagini e i processi in corso contro i suoi hater: "Se il metro di valutazione fosse stato questo anche per tutti i personaggi che mi hanno insultato e diffamato in questi due anni adesso sarei milionario! Dico solo che sto aspettando da un anno e mezzo l'esito della querela a Paragone. Tutto tace - continua Bassetti - due pesi due misure. In ogni caso, mi pare che il Giudice abbia molto ridimensionato sia il fatto che la pretesa, 6 mila contro i 500 mila di richiesta da parte degli eredi di Montagnier. Con il mio bravissimo avvocato Rachele Selvaggia De Stefanis confidavamo in un maggior coraggio del Giudice. In ogni caso, la richiesta formulata in ricorso era di 500.000 mila euro, ne sono stati riconosciuti solo 6.000 euro per il danno morale, tutte le altre domande risarcitorie e non, degli eredi sono state respinte".

Poi l'ipotesi di proseguire la battaglia in aula sul caso Montagnier: "Stiamo già valutando il ricorso in appello. In ogni caso continueremo a perseguire tutti quelli che hanno fatto male a me e alla mia famiglia. Dopo questa sentenza saremo ancora più determinati e non faremo nessun passo indietro. Ride bene chi ride ultimo!".