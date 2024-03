Morbillo, due casi al San Martino. Bassetti: "Non vaccinati, speriamo non sia l'inizio di un'epidemia"

"Due casi di morbillo in 48 ore all'ospedale San Martino". A lanciare l'allarme attraverso i propri canali social è Matteo Bassetti, direttore di Malattie infettive dell'ospedale policlinico che nelle ultime settimane aveva già acceso i riflettori sul ritorno della malattia.

"Ho ripreso un libro storico del 1971 scritto dal professor Dante Bassetti e dalla professoressa Clotilde Jannuzzi - scrive Matteo Bassetti -. Sapete perché? Perché il morbillo è tornato. Anzi è ritornato".

"Nelle ultime 48 ore - prosegue l'infettivologo genovese - abbiamo visto due casi di morbillo qui al San Martino: un signore di 40 anni straniero ricoverato con polmonite da virus del morbillo e una ragazza italiana di 25 anni che è stata invece dimessa. Entrambi non erano vaccinati. Speriamo non sia l’inizio di una epidemia anche in Liguria, come già sta succedendo in altre regioni italiane. È importante sensibilizzare tutti i medici che quando si trovano di fronte a un esantema simile alla foto, bisogna richiedere gli esami per verificare se si tratta di morbillo.

