Bassetti: "Io ministro della Salute? Se qualcuno me lo chiede, valuterò"

Mancano quattro giorni alle elezioni politiche, e c'è chi si porta avanti parlando già di toto-ministri. È il caso di "Un giorno da pecora", programma di Rai Radio 1, che ha ospitato Matteo Bassetti, direttore della Clinica di malattie infettive dell'ospedale San Martino.

Nel corso della puntata, Bassetti ha commentato l'apprezzamento del collega Andrea Crisanti, che ha detto che sarebbe un buon ministro: "Lo ringrazio - ha detto l'infettivologo - con lui a volte abbiamo avuto idee diverse ma ho sempre rispettato il suo lavoro. Gli auguro di essere eletto".

Ma cosa ne penserebbe Bassetti se, per ipotesi, gli venissa offerta la carica di ministro della Salute? "Non ho mai detto che voglio fare il ministro della Salute, sono contento del lavoro che faccio e voglio continuare a farlo. Poi se qualcuno me lo chiederà vedremo e deciderò, al momento non mi ha chiamato nessuno. Se qualcuno me lo chiederà vedrò, non posso dire ora si o no".

E alla domanda su chi potrebbe essere il prossimo ministro della Salute, Bassetti ha risposto: "Spero e mi auguro che sia un tecnico che possa partire subito nel modo giusto, chiunque il sarà prossimo premier sceglierà benissimo".