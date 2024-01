"Voglio sgozzare tua moglie", nuove minacce a Bassetti

Nuove minacce via social a Matteo Bassetti e alla sua famiglia. A denunciare quanto accaduto è lo stesso direttore di Malattie infettive all'ospedale Policlinico San Martino di Genova, attraverso un post su Facebook in cui mostra i messaggi ricevuti.

"Voglio sgozzare sua moglie con una bottiglia" si legge, ma non è la prima volta che il professore denuncia le gravi minacce ricevute da esponenti no-vax, in passato erano arrivate anche alcune condanne.

"Vi rendete conto? Commenta Bassetti -. Sono senza parole. Lascio il nome, la foto e l’indirizzo perché tutti possano vedere con chi io e la mia famiglia continuiamo ad avere a che fare". All'agenzia di stampa Adnkronos Salute Bassetti ha spiegato: "Purtroppo di questi messaggi ne arrivano ogni giorno. Continuo ad essere oggetto di minacce e insulti. E non so neanche bene il perché. Avevo detto che non avrei mai più parlato dell'argomento no-vax, ma nella realtà sono più interessati gli altri ad attaccarmi. Quando riceverò minacce di questo tipo - avverte - pubblicherò sempre i post con i nomi, cognomi e foto. Così, oltre le denunce penali, verranno messi al pubblico ludibrio".

