Lettera con minacce di morte recapitata a Matteo Bassetti

Ancora minacce di morte a Matteo Bassetti, direttore della Clinica di Malattie infettive del Policlinico San Martino di Genova. Lo ha comunicato lo stesso professore con un post sui suoi canali social.

All'interno di una lettera, recapitata al San Martino e indirizzata 'all'illustrissimo dottore Matteo Bassetti', un biglietto con la scritta: "Matteo... Sei un uomo morto ma non lo sai. La tua famiglia erediterà le tue malefatte... Il carma è grande...".

"Come si fa - si domanda Bassetti - ad augurare la morte ad un medico che fa il suo lavoro? Questa volta i vili e codardi delinquenti hanno spedito la lettera anonima dal Lussemburgo. Non sono stati e non saranno quattro scemi ignoranti a fermare il mio lavoro. Sappiate che mi fate schifo e che non mi fate paura. Rassegnatevi".