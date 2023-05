Scritta offensiva sulla targa dello studio di Matteo Bassetti

Non si arresta la lunga serie di gesti contro il direttore della Clinica di malattie infettive dell'ospedale San Martino di Genova, Matteo Bassetti. "Hanno scritto sul mio studio una frase ingiuriosa in una zona interdetta al pubblico dove dovrebbe accedere solo personale interno alla struttura", ha spiegato Matteo Bassetti a GenovaToday.

La direzione sanitaria dell'ospedale fa sapere che è stata sporta denuncia ed è stata avviata un'indagine interna alla struttura per ricostruire quanto accaduto; coinvolte anche le forze dell'ordine, intervenute sul posto. Sotto il nome del professore è apparsa la scritta, a pennarello nero, 'coglione'.

"Tutte le direzioni del policlinico esprimono solidarietà al professor Bassetti - si legge in una nota - e a tutti i medici, infermieri, oss e tecnici del suo team operativi presso la struttura di eccellenza, interessata dal vile gesto".

Il presidente della Regione e l'assessore alla Sanità esprimono solidarietà e vicinanza a Bassetti dopo le scritte ingiuriose apparse nel reparto da lui diretto. "Si tratta di un'azione riprovevole nei confronti di un grande professionista e di un amico - sottolineano -, che in prima linea si è speso come tanti suoi colleghi durante l'emergenza pandemica del covid-19 e che, quotidianamente con la sua attività, opera per il bene della collettività".

"Siamo di fronte a un gesto che lascia ancora di più l'amaro in bocca - concludono - se si pensa che è stato compiuto all'interno del reparto del policlinico dove lui lavora e dirige un pool di sanitari. Confidiamo che i responsabili vengano al più presto rintracciati e puniti".