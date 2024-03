Morbillo, Bassetti: "Prepariamoci a un'epidemia"

Il direttore della clinica di malattie infettive del policlinico San Martino di Genova, Matteo Bassetti, torna a mettere in guardia sui casi di morbillo.

"Questo è un bambino con il morbillo - scrive a corredo di una foto postata sui social - fotografato molti anni fa. È importante che i medici pensino al ritorno di questa malattia infettiva, sono infatti già molti i casi di morbillo a Genova".

"Come avevo detto tra i primi in Italia - conclude -, prepariamoci a un'epidemia di morbillo, che presto colpirà l'Italia. Chi non si è vaccinato o non ha contratto l'infezione, è bene che si vaccini soprattutto se è nella fascia di età tra i 15 e i 40 anni".

Secondo i dati forniti dall'infettivologo genovese, nell'ultima settimana in città si sono registrati cinque casi, tutti non vaccinati, con età compresa tra 25 e 50 anni.