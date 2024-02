Bassetti bloccato in autostrada, lo sfogo: "Liberate la Liguria dai cantieri"

Anche Matteo Bassetti, direttore della clinica di malattie infettive dell'ospedale San Martino di Genova, è rimasto imbottigliato nel traffico delle autostrade liguri e, su Instagram, ha pubblicato il suo sfogo, come fatto in questi anni da tanti personaggi noti, da Flavio Briatore allo chef Alessandro Borghese, passando per molti altri.

Bassetti racconta in un video pubblicato nei giorni scorsi: "Più di un'ora e venti per fare circa 50 chilometri sulla A26, ma anche sulla A7 erano segnalati cinque chilometri di coda. Questa è la situazione delle autostrade liguri. Siamo attanagliati da questi problemi di movimentazione. Nei giorni scorsi ascoltavo radio 103.3. Praticamente lavora solo per la Liguria, le segnalazione delle cose che non vanno, negli annunci, riguardano noi, tra incidenti e rallentamenti. Siamo una regione molto ospitale, ma è dal 2018 che prosegue questa situazione. Vogliamo fare qualcosa? Lo dico ad Autostrade, per rendere questa regione finalmente libera o si vuole continuare così ancora per anni? Liberate la Liguria dai cantieri - conclude Bassetti - e da società Autostrade che sta distruggendo questa regione".