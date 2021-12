Giornata mondiale della lotta all'Aids, Bassetti: "Bisogna fare sesso sicuro"

Ospite a Tursi per celebrare la giornata mondiale della lotta all'Aids, il professor Bassetti ha ricordato che non esiste solo il covid ma ci sono altre malattie infettive.

"Come l’Hiv e altre malattie sessualmente trasmissibili, che si prevengono non con la mascherina, ma con il preservativo", ha spiegato il direttore del reparto Malattie infettive del policlinico San Martino.

"A oggi la prima via di trasmissione dell’Hiv e dell’Aids è quella sessuale, quindi su questo dobbiamo concentrarci, dobbiamo uscire da quello che per tanti anni è stato lo stigma di questa malattia e dobbiamo tornare a dire che sì, si deve fare sesso ma si deve fare sesso sicuro".

Anche la prevenzione e cura dell'Hiv ha subito la pandemia: "I dati sui nuovi contagi da Hiv in Italia vedono quello del 2020 dimezzati rispetto al 2019 ed è evidente che sono stati fatti meno test, c’è stata una minore attenzione anche a questo problema, sappiamo cosa è successo nell’ambito dell’oncologia, sappiamo quello che è successo nell’ambito delle malattie cardiovascolari, l’Hiv ahimé è uno degli altri orfani del Covid".

La Giornata internazionale per la lotta all'Aids è dunque l'occasione per tornare a parlare di questa malattia: "Tutti devono sapere che è ancora presente, che esistono molte cure che funzionano se iniziate il prima possibile - ha concluso Bassetti - Sono convinto che Genova possa diventare 'capitale italiana delle malattie infettive', grazie al gioco di squadra di tutti coloro che si occupano di malattie infettive, ancora una volta il modello Genova può essere un modello anche per l’Italia".