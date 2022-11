Municipio Bassa Val Bisagno: nuovi servizi e nuovi orari

Nuovi servizi e nuovi orari al Municipio Bassa Val Bisagno. A partire dal mese di novembre presso l'anagrafe di Piazza Manzoni è possibile pagare i servizi per il rinnovo di documenti e certificati anche tramite Pos per bancomat e carta di credito. Inoltre, è stato ampliato l'orario per il rilascio delle carte d'identità elettroniche anche al mercoledì pomeriggio dalle 14 alle 16.

Sonia Paglialunga assessore del Municipio ai servizi civici commenta: "Sono molto soddisfatta di questo risultato raggiunto per il nostro territorio. È importante per i cittadini, che si recano presso la nostra anagrafe per rinnovare ad esempio la carta d'identità, che possano pagare anche con il bancomat o carta. Ringrazio il direttore e tutto il personale del Municipio Bassa Valbisagno per il costante impegno a migliorare i servizi alla cittadinanza".

Il presidente del Municipio Angelo Guidi "sottolinea l'importanza di semplificare la quotidianità dei cittadini partendo proprio dalle piccole ma importanti cose"

Gli uffici di Piazza Manzoni sono aperti dal lunedì al venerdì dalle ore 8.10 alle ore 12.30. Per gli orari della mattina è consigliabile prenotare un appuntamento tramite l’agenda appuntamenti sul sito del Comune di Genova, ma è possibile recarsi negli orari previsti anche in libero accesso. Mentre il mercoledì pomeriggio per le carte d’identità elettroniche e il lunedì pomeriggio per il rilascio dello Spid dalle ore 14 alle ore 16 è possibile recarsi solo previo appuntamento tramite l’agenda appuntamenti sul sito del Comune di Genova.