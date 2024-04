Scarsa illuminazione, incidenti e microcriminalità, in Bassa Val Bisagno si cercano soluzioni

Alcune criticità legate all'illuminazione pubblica sono state affrontate durante l'ultima seduta del consiglio municipale della Bassa Val Bisagno attraverso un'interrogazione presentata da Gabriele Ruocco, consigliere per la Lista RossoVerde-Linea Condivisa, con relative risposte fornite dall'assessore Andrea Barreca.

Il consigliere Ruocco spiega: "Un cittadino ha segnalato alcune problematiche e con il nostro gruppo politico, insieme ai commissari Gianni Pellegrini e Antonella Cascione, siamo andati a parlare con commercianti e residenti della nostra zona, raccogliendo testimonianze di persone che hanno subito rapine o aggressioni e che hanno lamentato carenze all'impianto di illuminazione pubblico soprattutto a Marassi, dandoci anche alcuni spunti da portare all'attenzione della giunta, alcuni hanno segnalato anche la presenza di telecamere installate dal Civ che non sarebbero più in funzione". Gianni Pellegrini aggiunge a Genova Today: "Tutto è partito da una segnalazione in piazza Giusti con un commerciante rapinato lo scorso mese di dicembre, abbiamo approfondito la questione sentendo anche altre persone della zona che si sentirebbero più tranquille se le vie fossero maggiormente illuminate, tra l'altro anche dal punto di vista degli incidenti stradali abbiamo rilevato alcune criticità soprattutto sugli attraversamenti pedonali, in alcuni casi troppo bui, in altri con le strisce sbiadite".

L'interrogazione parte infatti dal presupposto che una buona illuminazione pubblica possa aumentare la sicurezza e la sua percezione in quanto deterrente contro episodi di microcriminalità, ma anche per la prevenzione degli incidenti stradali: "Diversi studi - si legge - hanno dimostrato che quelli che coinvolgono pedoni sono da 3 a 6,75 volte più probabili in condizioni di oscurità piuttosto che alla luce del giorno". Il consigliere Ruocco ha anche citato il recente investimento mortale in via Archimede: "È avvenuto al buio, in una serata di pioggia". Attraverso l'interrogazione viene quindi chiesto alla giunta "quali sono le azioni intraprese dal Municipio per risolvere le problematiche riportate e quali sono state le interlocuzioni con il Comune sul tema".

Per la giunta ha risposto Andrea Barreca, assessore a manutenzioni e arredo urbano: "Le telecamere dovrebbero essere in funzione, ma lo verificheremo. Sulla percezione dei cittadini sulla poca illuminazione abbiamo chiesto agli uffici di City Green Light e sono state effettuate delle perizie illuminotecniche che hanno escluso criticità sulle segnalazioni che abbiamo ricevuto noi come giunta, ma siamo disponibili a farne fare altre dove i cittadini lamentano problemi. A volte si tratta solo di una percezione, ci sono anche dei parametri da rispettare per l'inquinamento luminoso. Ricordo che nel nostro territorio ci sono alcune zone dove non sono state ancora sostituite le vecchie luci con quelle nuove a led, come per esempio il pezzo di piazza Giusti fino a metà di via Giacometti. Siamo comunque disponibili a fare tutte le verifiche del caso e a confrontarci con le persone". L'assessore ha poi spiegato a GenovaToday: "Per quello che riguarda gli attraversamenti pedonali e l'eventuale incremento dell'illuminazione ricordo che bisogna passare dalla Direzione mobilità, quindi è poi il Comune a decidere a chi eventualmente affidare i lavori. In generale City Green Light non ha trovato criticità sul territorio del nostro Municipio, ma noi e loro siamo disponibili a ulteriori approfondimenti sul posto sia con i consiglieri che con i cittadini, come abbiamo già fatto per esempio in via Fereggiano, in via Monticelli e in corso De Stefanis, spesso anche in serata considerando che in questo periodo il buio cala più tardi".

Il dibattito si è chiuso con la replica del consigliere Ruocco: "Ringrazio l'assessore per la disponibilità a fare un sopralluogo e vedere di persona la situazione, in modo da dare risposte ai cittadini e aiutarli, questo è poi quello a cui siamo stati chiamati attraverso il mandato che ci hanno affidato i cittadini. Nei prossimi giorni organizzeremo un incontro".

