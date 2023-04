Scorribande cinghiali: la Bassa Val Bisagno si impegna per la messa in sicurezza dei piccoli bidoni

Il Municipio Bassa Val Bisagno, in occasione dell'ultima seduta del consiglio di giovedì 20 aprile 2023, ha approvato all'unanimità una mozione che impegna presidente e giunta ad attivarsi in tempi celeri per la messa in sicurezza dei piccoli bidoni della spazzatura sparsi sul territorio, soprattutto nelle zone più collinari, che vengono costantemente razziati da cinghiali alla ricerca di cibo.

Il documento è stato presentato da Enrico Sergio Davico di Genova Civica insieme ai gruppi di opposizione, Partito Democratico, Noi con Massimo Ferrante, Lista Rossoverde e Movimento 5 Stelle ed è stato approvato all'unanimità.

Enrico Davico spiega a Genova Today: "Il nostro Municipio è stato coinvolto dal rinnovamento dei bidoni della spazzatura per la raccolta differenziata, per la conformazione del territorio, però, ci sono vie e zone in cui per ragioni di spazio sono presenti i piccoli contenitori installati nel 2020 che, essendo poco pesanti, sono soggetti al vento e soprattutto alle scorribande dei cinghiali che vanno alla ricerca di cibo. Penso a via Biga, via Amarena e via Onorato sulle alture, ma anche a via Robino, via Berghini e limitrofe. Ogni giorno riceviamo segnalazioni relative a cassonetti rovesciati e spazzatura riversata in strada con relativi problemi di sicurezza per i cittadini. Amiu si occupa della rimozione, ma il problema rimane. Per questo motivo - conclude Davico - abbiamo presentato la mozione che è stata votata anche dalla maggioranza, e che mira a trovare una soluzione in tempi brevi, per rinforzare questi piccoli bidoni ed evitare il ripetersi di queste situazioni pericolose e anche poco igieniche, ma comunque nel rispetto degli animali , e per tutelare sia i cittadini che gli operatori Amiu che lavorano sul nostro territorio".