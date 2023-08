Auto si ribalta, 70enne in codice rosso

Auto ribaltata in via San Bartolomeo del Fossato. Per cause ancora da chiarire il 70enne alla guida ha perso il controllo del mezzo che è finito con le ruote all'aria.

L'uomo è stato trasferito al Villa Scassi di Sampierdarena in codice rosso per dinamica accompagnato dall'automedica Golf4; erano da poco passate le 16.30 del Primo agosto.

Gli accertamenti del sinistro sono affidati agli agenti della sezione infortunistica della polizia locale a chiarire la dinamica.

La strada è attualmente chiusa al traffico per consentire la pulizia della carreggiata.