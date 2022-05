Urla e impreca sotto casa della ex, arrestato

Un uomo di 49 anni, originario dell'Ecuador, è stato arrestato dai carabinieri del nucleo radiomobile genovese per aver violato il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla sua ex convivente.

Nella notte la pattuglia, mentre transitava in via Barrili a an Fruttuoso, ha sorpreso il 49enne mentre urlava e inveiva di fronte al palazzo in cui vive l'ex convivente, una connazionale di 57 anni.

L'uomo aveva il divieto di avvicinarsi ai luoghi frequentati dalla ex, rispettando una distanza minima di 300 metri.