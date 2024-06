Tornano le barriere antirumore in A10, l'ira del comitato Palmaro: "Serve la galleria fonica"

Le barriere fonoassorbenti sulla A10 per il comitato Palmaro non servono quasi a niente, e quest'estate "si rischia ad assistere a un lavoro lungo e inutile per il loro posizionamento".

Non è una buona notizia, insomma, il ritorno dei pannelli antirumore a Palmaro per i cittadini del comitato che da tempo chiedono con forza altri interventi come una galleria fonica. Nella "Genova verticale" del ponente attraversata dalle corsie dell'A10, infatti, i palazzi non si trovano solo accanto alle corsie dell'autostrada ma si spingono anche sopra. Ed è proprio chi abita in quelle case ha registrato negli anni che le barriere - che fanno scudo, sì, ma lateralmente - non proteggono dai forti rumori chi vive più in alto. Cosa che invece fanno le gallerie foniche già installate in altri tratti dell'A10.

"Le barriere (rimosse nel 2019 a seguito dell'inchiesta post crollo ponte Morandi, ndr) proteggono solo di lato, prima che le rimuovessero i rumori erano già assordanti proprio perché si propagano verso l'alto - dice Roberto Di Somma, portavoce del comitato Palmaro - dove ci sono i palazzi. Dunque questi lavori non serviranno a nulla. L'unica cosa che occorre veramente è una galleria fonica come diciamo da molto tempo, che protegga anche chi vive sopra l'autostrada".

Per questo il comitato annuncia di voler mandare avanti l'azione legale intrapresa con l'avvocato Santo Durelli: "Noi non ci arrendiamo e andiamo avanti con l'azione legale per ottenere la galleria fonica e i relativi indennizzi, chi vuole può aderire contattandoci a comitatopalmaro@gmail.com".

Il ritorno delle barriere fonoassorbenti

L'inizio dei lavori da parte di Autostrade, dopo cinque anni senza protezioni, è stato annunciato ieri: "Si tratta del più grande cantiere nella delegazione degli ultimi 50 anni - ha detto l'assessore municipale ai Lavori del Municipio Ponente Davide Siviero -. Per cui apprendiamo con favore l'inizio di questi lavori attesi da decenni ma non possiamo non sottolineare il pochissimo preavviso che ci è stato dato da Aspi per comunicarlo ai cittadini".

Aspi ha annunciato l'inizio dell'allestimento del cantiere nei primi giorni di luglio. Questa prima fase di lavori durerà dai due ai tre mesi e interesserà la zona dell'ex capolinea del bus Amt 2 alle Sorgenti Sulfuree. Prima si procederà con il restauro del viadotto Palmaro, sulla corsia che va verso Ventimiglia, poi verranno posate le barriere fonoassorbenti. Il tempo previsto per la durata dei lavori, in totale, va dai 18 ai 24 mesi. Sono in corso incontri per informare i residenti dei palazzi interessati in via Diano Marina, via Bordighera, via Sanremo e via Murtola alta.