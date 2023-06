Niente barriere antirumore in A10: i cittadini del ponente passano alle vie legali

Ricorrono agli avvocati i comitati del ponente, a causa della prolungata mancanza di barriere fonoassorbenti sull'autostrada A10, tolte da Aspi a partire dal 2019 a seguito di un'inchiesta giudiziaria, e mai più rimesse. Il rumore nelle case più vicine alle carreggiate è assordante, ancor più d'estate quando le finestre rimangono aperte e diversi cittadini si danno appuntamento per la strada o nei giardinetti per sfuggire al chiasso almeno per qualche ora. E la notte, per lo stesso motivo, non si riesce a chiudere occhio, per non parlare dell'inquinamento atmosferico. Del caso recentemente se ne è parlato (ancora una volta) in consiglio regionale e comunale.

Il comitato Palmaro nei giorni scorsi ha organizzato un incontro con la partecipazione dell’avvocato Santo Durelli - che aveva già assistito i residenti del ponente in passato sempre su questo tema - per informare i cittadini sulla problematica del rumore e dell’inquinamento causati dall’autostrada A10 che attraversa e divide il quartiere. E ha deciso: si passerà per vie legali.

"Dopo numerose delusioni da parte di tutte le istituzioni coinvolte, inclusi il Municipio, il Comune, la regione e Autostrade per l’Italia, il direttivo - spiegano i membri del comitato - ha deciso di offrire ai cittadini un’opportunità reale per ottenere la tanto desiderata barriera fonica per il quartiere". Ma cosa succederà? Dopo che negli anni sono stati effettuati diversi rilevamenti fonometrici, diffide e altre iniziative che non hanno raggiunto gli obiettivi sperati, si procederà a una diffida ad Autostrade da parte dei cittadini che desiderano intraprendere un'azione legale, invitando l'azienda a realizzare il tunnel nel più breve tempo possibile. Nel caso in cui la diffida non riceva risposta, si procederà con una mediazione tramite l'organismo competente. Se anche quella non avesse esiti positivi, il comitato è deciso ad andare avanti con un'azione legale per ottenere la barriera antirumore e gli indennizzi. Ai cittadini che vorranno aderire, il comitato non chiederà alcun anticipo in denaro.

Nei prossimi giorni, un ulteriore incontro servirà a valutare le azioni da intraprendere, sempre con la consulenza dell'avvocato e il coinvolgimento dei partecipanti.