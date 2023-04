Ambulanza soccorre 34enne, militi aggrediti con bastoni appuntiti

La polizia di Stato ha arrestato un uomo per il reato di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni aggravate, denunciandolo inoltre all’autorità giudiziaria per porto d’armi od oggetti atti ad offendere e rifiuto di dare indicazioni sulla propria identità personale.

Nella tarda mattinata di ieri, lunedì 3 aprile, i militi del 118 hanno soccorso un uomo che giaceva a terra. Quando si è reso conto della loro presenza, il paziente ha inspiegabilmente assunto un atteggiamento violento, inveendo contro di loro.

Gli operatori sanitari hanno chiesto ausilio alla sala operativa che ha inviato sul posto una volante. Il 34enne alla vista delle divise è diventato ancora più ostile rifiutando di identificarsi in qualsiasi modo.

Immediatamente i poliziotti dell’ Upgsp hanno sequestrato i due bastoni di legno appuntiti che aveva con sé, poi lo hanno accompagnato in questura per identificarlo. Giunto negli uffici l’uomo ha prima tentato la fuga ma, non avendo sortito alcun esito, ha quindi colpito gli operatori presenti, due dei quali sono stati refertati con 12 giorni di prognosi.

L'aggressore è stato processato per direttissima.