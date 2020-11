Fermato ancora alla guida senza patente, pensionato denunciato

A quanto pare per lui giudare senza patente non era un caso eccezionale, ma la norma. A Bargagli, i carabinieri della locale stazione, durante un controllo alla circolazione stradale, hanno denunciato per reiterazione nella guida senza patente poiché revocata un pensionato 68enne genovese.

L'anziano è stato sorpreso alla guida della propria autovettura senza patente di guida, poiché revocata con provvedimento emesso dalla prefettura di Genova nel 2014.

L'ostinato automobilista era incappato in violazione analoga nel mese di luglio di quest'anno. L'autovettura è stata sequestrata.