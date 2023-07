Ponte di Traso, al via i lavori

I lavori di consolidamento strutturale delle pile del viadotto Traso sono al via. Lunedì 17 luglio 2023 il deputato e vice ministro Edoardo Rixi ha visitato il cantiere insieme al sindaco di Bargagli, Sergio Casalini e all'ingegnere Barbara Di Franco, capo dipartimento Anas.

"Si tratta di uno degli assi viari principali di collegamento tra Liguria ed Emilia - ricorda Rixi -, nonché connessione per i centri abitati della val Trebbia con Genova. Il progetto prevede la protezione dell'area a monte del viadotto con la realizzazione della paratia per il consolidamento del versante con 214 tiranti su due livelli e un cordolo su 552 micropali per il consolidamento della strada verso valle su uno sviluppo di 138 metri".

"Un investimento da oltre 9 milioni di euro con consegna prevista entro primavera del 2025 - conclude Rixi - reso possibile dall'impegno di Anas e dall'opera sul territorio del consigliere regionale Sandro Garibaldi e dei consiglieri delegati metropolitani Franco Senarega (Viabilità) e Claudio Garbarino (Trasporti). Durante il periodo dei lavori il viadotto resta aperto regolarmente alla viabilità".

Chiusa invece, come da ordinanza del sindaco, via Giovanni Cevasco in zona Traso Bassa fino al termine delle lavorazioni.