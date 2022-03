Cade da una fascia, portato in ospedale in elicottero

Un uomo è stato portato in ospedale in elicottero in seguito a una caduta da una fascia. L'incidente è avvenuto intorno alle 16 di giovedì 17 marzo 2022 in via Montezovetto a Bargagli.

Sul posto sono intervenuti i mezzi di soccorso del 118 e i vigili del fuoco. L'uomo, stabilizzato sul posto, è stato poi trasferito al pronto soccorso dell'ospedale San Martino.

Il pensionato ha riportato diversi traumi.